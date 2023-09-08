В Херсонской области назвали агонией санкции США в отношении выборов в новых регионах РФ

Александр Малькевич, внештатный советник врио губернатора Херсонской области и сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате Российской Федерации, выразил свое мнение относительно угрозы со стороны США введения санкций за поддержку выборов в новых российских субъектах. Об этом сообщает РИА Новости.

Малькевич назвал эту угрозу интеллектуальной агонией и высказал сомнение в логике и обоснованности таких действий со стороны США.

Напомним, что в Госдепе США отреагировали на проведение выборов на новых территориях России. Американские политики выступили с угрозами применения санкций в адрес тех, кто будет принимать в них участие, в том числе, речь идет о работе международных наблюдателей.