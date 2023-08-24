В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра

В своих соцсетях Сальдо написал о том, что к берегу приблизились две лодки с 8 украинскими солдатами.

«Сегодня, видимо, враги хотели создать медийную «перемогу» к своему шабашу. Две лодки с восемью боевиками вышли с правого берега и были сразу же зафиксированы нашей разведкой. Артиллерия среагировала незамедлительно – одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе – и тоже потопили. Пять боевиков утонули в реке, трое все же доплыли… в виде трупов. Отличный подарок Зеленскому – ему понравится", – написал Сальдо.

Врио Херсонской области уточнил, что ВСУ попытались высадиться между городом Голая Пристань и селом Кардашинка, которые контролируются ВС РФ.

24 августа Shot сообщил, что бойцы диверсионно-разведывательной группировки в составе ВСУ обстреляли кемпинг, расположенные на мысе Тарханкут в Крыму. По данным источника, к четырем часам утра боевики начали стрелять по домикам с отдыхающими. Никто не пострадал.

Источник отмечает, что боевики хотели установить украинский флаг на территории полуострова, тем самым «отметив» День независимости Украины, который в стране празднуют 24 августа. В окрестностях западного Крыма был введен план «Крепость». По информации источника, всего в этой «операции» участвовали две лодки с 10 боевиками.