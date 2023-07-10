В Химках депутат Госдумы Ирина Роднина отчиталась о проделанной работе

На повестке дня стоял отчет о проделанной работе и реализации наказов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.

В центре внимания были возведение социальных объектов, развитие физкультуры и спорта, образование, здравоохранение, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также другие аспекты деятельности. Роднина подробно рассказала, каким путем она идет в решении поставленных задач, не стала скрывать проблемы, которые при этом возникают.

Парламентарий отметила, что в администрации Химок работает слаженная команда во главе с Дмитрием Волошиным и с которой есть полное взаимопонимание. Не случайно городской округ динамично развивается по всем направлениям.

По словам Ирины Родниной, в ходе избирательной кампании люди просили о том, чтобы в Химках было больше сделано для полезного и здорового досуга. И за этот небольшой отрезок времени при содействии депутат в округе появились скверы, детские спортивные площадки, заработала детская школа искусств. Впереди реализация новых проектов.