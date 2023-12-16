В Хорватии признали триумф президента РФ

Общение российского лидера Владимира Путина с журналистами и гражданами страны состоялось в атмосфере триумфа и уверенности в неминуемой победе в украинском конфликте. Об этом сообщает хорватское издание Advance .

Отмечается, что в текущем году общение президента прошло с более прочными позициями, в отличие от прошлогоднего общения.

Уточняется, что провал контрнаступления украинской армии и сокращающаяся на глазах западная поддержка Незалежной вселяют в жителей РФ уверенность в неминуемой победе. Кроме того, выстояла и российская экономика вопреки санкциям.

Добавляется, что президентская риторика на фоне успехов России в украинском конфликте и краха западных надежд на падение нашей страны создала атмосферу триумфа вокруг Путина.

Напомним, что российский лидер подвел итоги уходящего года в рамках большой пресс-конференции в четверг.