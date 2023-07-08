В Human RIghts Watch не согласны с решением США о поставках кассетных боеприпасов Украине

Директор отделения правозащитной организации Human Rights Watch в Вашингтоне Сара Йегер выступила против решения правительства о поставке кассетных боеприпасов ВСУ. Она сочла доводы Вашингтона недостаточными для таких действий. Об этом сообщило издание The Hill .

Она заявила, что кассетные боеприпасы и так есть на Украине, и еще стоит задача от них избавиться. По словам Йегер, их наличие на Украине не является объяснением или причиной для отправки еще большего их количества. Йегер предполагает, что все правительство США еще задумается об этом, когда увидит фотографии детей, пострадавших от этого оружия.

The Hill также сообщили, что против решения Вашингтона выступили более 38 правозащитных организаций.

7 июля президент США Джо Байден заявил о поставке Киеву кассетных боеприпасов по причине недостатка обычных снарядов в наличии. Советник Байдена по нац. безопасности Джейк Салливан заявил, что США признали риски для гражданских во время принятия решения.