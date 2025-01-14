В Индии дали оценку эффекту санкций США против энергосектора России

Вашингтон ввел новые санкции против более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, из-за чего страны, сотрудничающие с Россией, получили дополнительные вызовы, пишет агентство Bloomberg.

В частности, под удар может попасть Индия, которая является энергетическим партнером РФ. Основная цель американских санкций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы от экспорта нефти и газа в условиях продолжающегося конфликта в Украине.

Несмотря на ограничения в отношении РФ, индийские государственные нефтеперерабатывающие компании уверены, что влияние санкций будет временным. Они планируют адаптироваться к новым условиям и продолжать сотрудничество с Россией, учитывая стратегическую важность энергетических ресурсов для экономики Индии.

Кроме того, пишет агентство, Индия питает надежды на ослабление влияния санкций после возвращения Дональда Трампа к президентству в США. Ожидается, что новая администрация может пересмотреть антироссийскую политику и позволить Индии продолжить развитие своих энергетических отношений с Москвой.

Эксперты отмечают, что для Индии важно балансировать между необходимостью энергетической безопасности и соблюдением международных требований.

Ранее Bloomberg сообщало, что Китай решил срочно закупить сырую нефть из-за санкций против России.