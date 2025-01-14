СМИ сообщили о срочной скупке нефти Китаем из-за антироссийских санкций

Крупные государственные нефтяные компании и значимые частные нефтеперерабатывающие заводы Китая, включая Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong, начали активную закупку сырой нефти в условиях возможных перебоев в поставках из-за ужесточения санкций против России и Ирана, сообщило агенство Bloomberg, ссылаясь на трейдеров.

Согласно источникам агентства, Китай наметил импорт разных видов топлива из стран Ближнего Востока, Африки, а также Северной и Южной Америки. Трейдеры уточнили, что наиболее запрашиваемый срок доставки — февраль.

Действия крупных китайских нефтепокупателей обусловлены опасениями снижения производственных мощностей небольших НПЗ, чья рентабельность уже упала задолго до введения новых американских санкций, из-за невозможности приобретать российское и иранское топливо по сниженным ценам.

Если ситуация ухудшится, более крупные игроки на рынке планируют вмешаться, чтобы предотвратить нехватку топлива и обеспечить энергетическую безопасность Китая, добавляет агентство.

Ранее сообщалось, что ряд стран ЕС призвали ЕК снизить потолок цен на российскую нефть.