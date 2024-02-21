В Индии уверены, что Россия никогда «не воткнет нож в спину», в отличие от США и Европы

Москву и Нью-Дели всегда связывали «стабильные и очень дружеские отношения», и Россия «никогда не вредила нашим интересам», заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

В ходе визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности он подчеркнул, что отношения Индии с другими крупными державами «переживали взлеты и падения», тогда как отношения с Россией всегда опирались на взаимоуважение. По его словам, Индия и сейчас опирается на этот опыт.

Министр подтвердил расширение военного сотрудничества с Россией, отметив при этом, что западные страны много лет предпочитают поставлять вооружение Пакистану, а не Индии.

Точку зрения главы МИД поддержали читатели The Indian Express.

«Россия не воткнет в спину нож, в отличие от США и Европы. Она искренне рада, что мы растем и развиваемся. Настоящий союзник на все времена!» — написал пользователь Mohit.

По данным CNN, в прошлом году Индия закупила у России сырой нефти на $37 млрд, увеличив импорт в 13 раз.