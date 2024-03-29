Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Индию изменить свое отношение к России и пересмотреть финансовые, а также военные связи. Читатели издания The Times of India оказались недовольны такими предложениями со стороны Киева.

Отношения Индии и России крепче из года в год. Международно-политические, экономические, торговые, образовательные и военно-технические связи были налажены сторонами давно. Однако Запад и Украина недовольны этим, о чем заявляют прямо.

Так, глава украинского МИД Кулеба рекомендовал Индии перестать так активно сотрудничать в России, или пересмотреть свои связи в сторону Запада.

Жители Индии, включая политиков и читателей The Times of India назвали предложения Кулебы бестолковыми. Многие уверены, что Украина уничтожает свою страну ради интересов НАТО. Также напомнили, что украинские власти никогда не поддерживали Индию, в отличие от России, которая помогала еще со времен СССР.

Ранее сообщалось, что Китай обвинил США в провоцировании конфликтов для извлечения из них выгоды.