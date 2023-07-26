В Ингушетии введут обязательные справки об отсутствии ВИЧ при заключении брака

Власти Республики Ингушетия планируют ввести в сентябре 2023 года обязательное предоставление справок об отсутствии ВИЧ, а также наркотической зависимости перед заключением брака. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Отмечается, что власти будут тщательно проверять подлинность таких медицинских справок.

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил министру по внешним связям, национальной политики, печати и информации Вахе Бекову проработать совместно с духовенством республики вопрос о введении запрета на бракосочетание без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости», – говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативу одобрила администрация Малгобекского района региона. Также планируется, что предложение рассмотрят в других населенных пунктах республики, а также духовенство. Справки должны будут предоставлять женихи.

Также в представительстве главы Ингушетии отметили, что отдельно власти рассматривают возможность введения штрафов за развод, причиной которого стала наркотическая зависимость. Ответственность будет возложена на родителей супруга, которые скрыли от невесты его привычки.

В Семейном кодексе РФ есть статья, согласно которой брак может быть признан недействительным при обращении одного из молодоженов в случае, если один из них скрыл информации о наличии заболевания ВИЧ или другой венерической инфекции.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов в марте заявил, что в начале 2023 года в России зафиксировали заболеваемость ВИЧ и туберкулезом ниже допандемийной. По его словам, в условиях ограничений во время коронавируса заболеваемость ВИЧ в стране заметно снизилась.