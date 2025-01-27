В Ингушетии закрыли майнинг-ферму, которая могла нанести ущерб региону почти на 90 млн руб.

Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» пресекли незаконное использование электроэнергии в целях майнинга, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что объемы электричества, которое использовали незаконные майнеры, сопоставимы с полумесячным потреблением крупнейшего города Ингушетии — Назрани. Всего злоумышленники могли похитить электроэнергии на сумму, превышающую 90 млн рублей.

Майнинг-ферма была обнаружена в нежилом помещении на окраине сельского поселения Гази-Юрт. В ходе проверки правоохранители нашли 334 устройства, предназначенные для майнинга криптовалюты.

В компании напомнили, что работа майнинг-ферм создает серьезные риски для электросетевой инфраструктуры. Превышение нагрузки на линии электропередачи и подстанции может привести к технологическим сбоям и даже пожарам. Кроме того, отсутствие оплаты за потребляемую электроэнергию значительно тормозит процессы модернизации сетевого комплекса.

«Россети Северный Кавказ» объявила о повышенном внимании к предотвращению майнинг-хищений в регионе. В компании отметили, что специалистами принимаются все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Ранее правительство России ввело запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов, включая Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край. Похожие ограничения предлагается ввести также в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также в некоторых регионах Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях.

В конце декабря депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов пригрозил прировнять майнеров в Чечне к террористам.