Депутат Делимханов пригрозил приравнять нелегальных майнеров в Чечне к террористам

Адам Делимханов, депутат Государственной Думы, представляющий Чеченскую Республику, сообщил, что незаконные майнеры, деятельность которых может привести к перебоям в электроснабжении населённых пунктов Чечни, будут считаться террористами. Об этом информирует ТАСС .

Как заявил Делимханов, если обнаружится незаконная добыча криптовалюты, которая может привести к перебоям с электричеством в районе, селе или городе, то виновные понесут серьёзное наказание.

«Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу», — заявил депутат.

Следует отметить, что Чеченская Республика ранее была включена в список субъектов Российской Федерации, где с 1 января 2025 года будет введён запрет на майнинг. Эти ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года включительно.