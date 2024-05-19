В Иране опровергли информацию об обнаружении вертолета с президентом страны

В иранском обществе Красного Полумесяца опровергли сообщения прессы о нахождении вертолета с лидером страны Эбрахимом Раиси, который ранее совершил жесткую посадку.

Напомним, что в эфире арабского телеканала Al Jazeera со ссылкой на государственное телевидение Ирана заявили, что вертолет Раиси был обнаружен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова оказать помощь по поиску вертолета. Она также добавила, что российское дипломатическое ведомство следит за информацией о поисках вертолета и выражает надежду, что его пассажиры живы.

Также о готовности задействовать спутниковую систему для поисков вертолета заявили в Евросоюзе.

Сегодня вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку после возвращения Раиси из Азербайджана. Два вертолета из кортежа вернулись на место назначения. На месте предполагаемой посадки вертолета ведется поисково-спасательная операция, которая осложнена туманом и дождем, а также горной местностью.