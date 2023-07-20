В Иране вызвали посла Швеции из-за неоднократного осквернения Корана

Послу Швеции в Иране заявили протест во время вызова в иранский МИД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство в четверг, 20 июля.

Такой вызов был связан с тем, что в Швеции регулярно оскверняется Коран. Послу страны высказали не просто осуждение, но и протест в связи с такими действиями в стране.

При этом в Тегеране возложили ответственность на правительство Швеции за то, что чувства мусульман оскорбляются по всему миру, особенно это неприемлемо для страны, которая рассуждает о гражданских правах людей.