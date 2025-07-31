В Иране заявили, что США должны компенсировать нанесенный ущерб

Соединенные Штаты должны объяснить, почему они напали на Иран, а также выплатить ему компенсацию всего ущерба. Такое заявление сделал Аббас Арагчи, руководитель иранского Министерства иностранных дел. Его слова привела газета Financial Times.

По мнению министра, США стоит объясниться. Он оценил возможность дальнейшего общения с представителями Америки.

«Они должны объяснить, почему напали на нас в разгар переговоров, и гарантировать, что не повторят этого», — указал он.

Арагчи добавил, что помимо этого Вашингтону стоит компенсировать Ирану весь нанесенный ущерб. По его мнению, американским чиновникам еще предстоит убедить Тегеран в том, что возможно проведение успешных переговоров и подписание взаимовыгодного соглашения.

Ранее сообщалось, что Вашингтон достиг торговых договоренностей с Таиландом и Камбоджей. Президент США Дональд Трамп до этого выступил посредником в урегулировании конфликта между Камбоджей и Таиландом. Глава Белого дома интенсивно вел телефонные переговоры с обеими сторонами, в результате чего в понедельник было объявлено о перемирии. Сразу после этого США заключили торговые соглашения с обеими странами.