Ирландский журналист Чей Боуз кподверг критике британского главу правительства Кира Стармера за поддержку Незалежной на фоне проблем в собственной стране с помощью саркастического мема. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Уточняется, что на фото, которое было выложено в соцсети, изображены глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На фото также есть две надписи: слова украинского лидера, что «его люди отчаялись, голодают и замерзают», а вторая фраза гласит, что «мне очень жаль это слышать мистер Стармер, отсылающая смысл на бедственное положение самих британцев.

По мнению журналиста, в королевстве увеличивается количество пищевых банков для неимущих, пенсионеры не могут платить за отопление, наблюдается расцвет преступности, а британское правительство выделает дополнительные средства Киеву.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер призвал лидеров G7 усилить поддержку Украины.