В Испании призвали не фетишизировать даты вступления в ЕС новых членов

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции RNE заявил, что неправильно «заниматься фетишизмом с датами» при приеме в Евросоюз новых членов.

Страна, претендующая на вступление в Евросоюз, обязана выполнить ряд требований, а конкретная дата может служить не более чем ориентиром, считает дипломат.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Гренаде обсуждают реформирование организации, которое позволит принимать в нее новых членов. В числе предлагаемых перемен – отмена права вето и расширение полномочий Еврокомиссии. Также в Гранаде обсудят увеличение взносов стран-участниц и перераспределение евробюджета. Последнее нововведение может лишить средств нынешних получателей дотаций, таких как Польша и страны Балтии.