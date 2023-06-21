В историческом районе Парижа произошел взрыв

По данным источника, после взрыва очевидцы увидели над городом поднимающийся черный дым. На месте работают сотрудники полиции, сообщается о повреждениях фасада зданий. Также произошло возгорание в нескольких соседних домов.

Жителей сектора вокруг госпиталя Валь-де-Грас эвакуируют. На месте инцидента работают пожарные.

Другие источники отмечают, что взрыв произошел по предварительной информации из-за газа – он взорвался в одном из домов. Один человек предварительно получил ранение.

Точная причина взрыва неизвестна.

Ранее СМИ сообщили о взрыве, который устроил 19-летний гражданин России в одном из отделении банков подмосковных Химок. Инцидент произошел во вторник, 20 июня. Парень объяснил свои действия борьбой с телефонными мошенниками. Никто из посетителей и сотрудников банка не пострадал.