В историческом районе Парижа произошел взрыв
Фото: [Соцсети]
В пятом округе Парижа – старейшем районе столицы Франции, куда входит Латинский квартал, произошел взрыв, сообщил телеканал BFMTV.
По данным источника, после взрыва очевидцы увидели над городом поднимающийся черный дым. На месте работают сотрудники полиции, сообщается о повреждениях фасада зданий. Также произошло возгорание в нескольких соседних домов.
Жителей сектора вокруг госпиталя Валь-де-Грас эвакуируют. На месте инцидента работают пожарные.
Другие источники отмечают, что взрыв произошел по предварительной информации из-за газа – он взорвался в одном из домов. Один человек предварительно получил ранение.
Точная причина взрыва неизвестна.
Ранее СМИ сообщили о взрыве, который устроил 19-летний гражданин России в одном из отделении банков подмосковных Химок. Инцидент произошел во вторник, 20 июня. Парень объяснил свои действия борьбой с телефонными мошенниками. Никто из посетителей и сотрудников банка не пострадал.