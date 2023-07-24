В Италии объяснили причины неудачи украинского контрнаступления

Военный обозреватель Джанлука Ди Фео объяснил, почему контрнаступление украинских ВС проваливается. По мнению эксперта, это происходит из-за отсутствия подготовки и вооружения. Статья Ди Фео была опубликована в газете La Repubblica .

Эксперт заявил, что выданные ВСУ Германией танки Leopard 2 стали бесполезны после попадания на российские мины, а американские БМП Bradley замедлились на линии перекрестного огня, ведь украинские бойцы не могут организовать проход для них.

Он подчеркивает, что на поле боя даже нет танков с подъемниками, которые могли бы расчистить путь от поврежденной техники.

Обозреватель считает, что украинской армии стоило сначала обучиться технике боя для понимания взрывного дела, механики и тактики, но на это нужно было более 3 месяцев, которых не было в распоряжении Киева.

Автор также обвинил в провале страны НАТО, которые не выдали бойцам ВСУ нужную технику.