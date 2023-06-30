В Италии опровергли переговоры с Маском и Цукербергом о проведении их боя в Колизее

Министерство культуры Италии не получало информацию о проведении боя между американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом в Колизее, сообщили источники РИА Новости .

Ранее основатель компании Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter* Маск предложил провести бой с главой корпорации Meta** Цукербергом на территории памятника архитектуры Древнего Рима – в Колизее.

После этого информационный портал TMZ со ссылкой на свои источники сообщил, что предложение провести бой в Колизее поступило от Минкульта Италии. По данным источника, глава ведомства Дженнаро Санджулиано несколько дней назад связался с Маском и Цукербергом и сам предложил им провести спарринг в Колизее.

Также, по данным источников, предприниматели с энтузиазмом восприняли это предложение, а представители Цукерберга уже начали выходить на связь с президентом UFC Даной Уайтом.

Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как в интернете появилась информация о создании аналогичного Twitter* приложения компанией Meta**. 22 июня Цукерберг принял вызов Маска, после чего миллиардеры договорились провести бой в Лас-Вегасе.

Президент UFC Уайт выразил мнение о том, что бой двух бизнесменов станет самым просматриваемым в истории UFC.

*Роскомнадзор заблокировал Twitter в России в марте 2022 года по требованию Генпрокуратуры РФ

**признана в РФ экстремистской организацией и запрещена