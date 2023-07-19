В Италии зафиксировали аномальные показатели температуры

В Италии зарегистрировали рекордные показатели температуры, следует из данных специализированного портала ilmeteo.it.

В воскресенье, 16 июля, антициклон «Харон» принес массы раскаленного воздуха из северной части Африки.

Так, следует из данных портала, практически на всей территории Италии показатели температуры воздуха превышали обычные значения, которые ранее регистрировали в стране. Местные СМИ назвали аномальную жару «инфернальной».

Отмечается, что температура воздуха на островах Сицилия и Сардиния поднялась до 45 градусов по Цельсию. А возле сицилийского города Мадзара-дель-Валло показатели пробили рекордную отметку в 46,7 градусов.

По данным портала, температура воздуха в эти дни в указанной местности на 8-10 градусов превышает средние температуры, характерные для этого периода в июле.

На юге Италии температура земной поверхности поднималась до 50 градусов. Рекорды были зафиксированы в провинциях Бари и Катания.

Ранее агентство Bloomberg предрекло повышение температуры в Европе до 50 градусов из-за «теплового взрыва» в Сахаре. Отмечались рекордные показатели температуры в Греции и Испании. Увеличивается риск лесных пожаров в этих странах.