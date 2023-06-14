В Италии заявили, что Берлускони мог выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине, но ему помешали

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони мог выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине, но ему помешали это сделать. Такой информацией в среду, 14 июня, поделился итальянский журналист и политик, редактор газеты Libero Витторио Фелтри.

По его информации, Берлускони мог положительно повлиять на процесс переговоров между Москвой и Киевом благодаря своей дружбе с президентом России Владимиром Путиным.

12 июня Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице. У политика была обнаружена лейкемия.

14 июня в Милане прошла церемония прощания с политиком. По словам помощник президента РФ Юрия Ушакова, российскую сторону на похороны Берлускони не приглашали.

Берлускони становился премьером Италии четыре раза – в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011-м он подал в отставку после того, как в СМИ активно начали обсуждать скандалы с его участием и разбирать тему с судебным преследованием.

В 2019 году Берлускони был избран в состав Европарламента от Италии, а в сентябре 2022 года победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца. Также политик был лидером итальянской партии «Вперед».

Берлускони, комментируя события на Украине, высказался ранее в адрес президента страны Владимира Зеленского. Итальянский политик заявлял, что если бы Зеленский на нападал на ДНР и ЛНР, конфликта с Россией удалось бы избежать.