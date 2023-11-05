В избирательном штабе Байдена раскол из-за поддержки Израиля

В избирательном штабе американского президента Джо Байдена возникли споры по вопросу поддержки Израиля. Некоторые в команде считают, что власти Соединенных Штатов потакают «безнравственному нападению на палестинцев». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно информации портала, в Национальном комитете американской партии демократов, более старшие сотрудники занимают позицию Израиля в этом конфликте, в то время, как сотрудники более молодого возраста зачастую сочувствуют палестинской стороне.

Сообщается также, что часть команды убеждена в том, что власти Штатов потворствуют «нападению на палестинцев», в то время как другие убеждены, что президент показывает «моральную ясность», защищая израильское государство от нападения террористов.

Некоторые в комитете впали в отчаяние, получив информацию о количестве погибших от атаки Израиля, сообщает портал.

На команду также оказывает давление тот факт, некоторые спонсоры партии выражают возмущение сотрудникам комитета, оставшись недовольными политикой действующей власти, заключили Axios.