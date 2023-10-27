В Израиле могут разрешить полиции стрелять по гражданам, перекрывающим дороги

Израильские власти могут ввести в норму стрельбу по гражданам, которые перекрывают дороги в период военного положения. Об этом 27 октября сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на радиостанцию Kan.

«Правительство намерено принять новые меры, которые позволят полиции применять боевые патроны против граждан Израиля, которые блокируют дороги или въезды в города во время «войны на несколько фронтов», – говорится в материале издания.

По данным источника, ускорить принятие законопроекта согласилась генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара. Изначально поправки продвигал министр нацбезопасности Итамар Бен Гвир.

Как отмечает газета, если закон примут, то для открытия огня полицейским необходимо получить согласие старшего офицера.

После обострение конфликта с Палестиной в Израиле ввели режим «особого положения в области безопасности». Как отмечали в минобороны страны, такой режим дает возможность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) давать специальные инструкции гражданским лицам, а также закрывать те или иные места для военных нужд.

Израиль продолжает каждый день наносить удары по сектору Газа в ответ на действия палестинского исламистского движения ХАМАС. Также командование объявило о намерении начать наземную операцию, однако о сроках ее проведения неизвестно.

В заложниках у ХАМАС на данный момент находятся 224 человека. В плен они были взяты 7 октября после того, как боевики вторглись в южную часть государства.

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