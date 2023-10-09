В Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство

Представитель израильского премьер-министра и председатель оппозиционной партии «Национальное единство» планируют обсудить включение вторых в состав чрезвычайного правительства. Об этом сообщила газета Haaretz .

Недавно СМИ сообщали о том, что глава оппозиции Яир Лапид предложил премьеру Биньямину Нетаньяху собрать чрезвычайное правительство из-за ситуации в стране. После этого, глава Израиля пригласил туда Лапида и главу «Национального единства» Ганца.

Сообщается, что встреча была запланирована на утро понедельника. На ней будет обсуждаться включение оппозиционной партии в состав правительства израильского государства в новом формате.

Уточняется также, что на диалог пребудет адвокат израильского главы Михаэль Рабелло, а оппозиционную партию представит Ронен Авиани.