В Израиле обсудят законопроект о смертной казни

Израильский совет национальной безопасности рассмотрит и обсудит законопроект о смертных приговорах для террористов в суде. Об этом сообщило издание Haaretz со ссылкой на источники в правительстве государства.

Известно, что автором данной инициативы является глава израильского Миннацбезопасности Итамару Бен Гвиру. Сообщается, что в совете отдельно рассмотрят потенциальные последствия принятия такого закона со стороны мирового сообщества.

Как сообщили в газете, законопроект предлагает выносить смертный приговор любому преступнику, убившему израильтянина, если это было сделано на почве антисемитизма.

Недавно замглавы российского Минюста Андрей Логинов заявил, что позиция Конституционного суда практически запрещает отменять мораторий на смертную казнь на территории РФ.