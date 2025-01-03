В Израиле после объявления воздушной опасности пострадал 21 человек

В Израиле после объявления воздушной тревоги пострадал 21 человек. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на службу скорой медицинской помощи.

Тревога была объявлена в нескольких центральных и южных районах страны после того, как силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету, выпущенную со стороны Йемена.

Известно, что из 21 пострадавшего 12 человек получили травмы, пытаясь укрыться в убежищах, а 9 других мирных жителей испытали панические атаки из-за внезапных сирен.

Ракета, которая была перехвачена ПВО, попала на израильскую территорию и упала в районе города Модиин. Власти продолжают следить за ситуацией и обеспечивать безопасность жителей.

Местные службы экстренной помощи уже начали работу на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим и проверяя окрестности на наличие других угроз.

Ранее агентство NNA сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько авиационных ударов по объектам на территории Ливана.