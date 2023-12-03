В Израиле проводят расследование после осечки «Железного купола»

Израильские ВС начали проведение собственного расследования после того, как на просторах Сети появились видеоматериалы, на которых запечатлено, как ракета системы ПРО «Железный купол» вышла из строя в центре государства. Об этом сообщило местное издание Times of Israel .

Журналисты опубликовали кадры, на которых ракета-перехватчик Tamir совершила осечку, после того, как была выпущена в ответ на обстрел Тель-Авива и прилегающих районов Газы.

Как ответили изданию представители ЦАХАЛ, вероятность того, что ракета упала в Израиле на фоне технической неисправности в данный момент изучается. Данное происшествие будет расследовано, заключили в ЦАХАЛ

Отмечается также, что никакой информации о пострадавших в ходе данного инцидента нет.

Согласно сообщению журналистов, Tamir «время от времени выходят из строя», но, как правило, не наносят большого ущерба.