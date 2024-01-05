В Израиле раскрыли планы на послевоенный период в Газе

Израиль не собирается устанавливать административный контроль над Газой после окончания своей военной операции на ее территории. Об этом сообщили авторы местного издания The Jerusalem Post .

Израильская армия обороны и глава Минобороны государства Йоав Галант подготовили задачи на послевоенный период. Данный документ гласит, что по окончанию операции израильского государства в Газе, власть на неопределенное время будет передана в руки администрации анклава.

В плане также предполагается интеграция местных гражданских административных структур в расширенное «местное правительство». Уточняется также, что в обновленных структурах власти не будет сторонников движения ХАМАС.

Недавно сообщалось о том, что эскалация ближневосточного конфликта грозит Израилю снижением ВВП на 4%.