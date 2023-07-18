В Ялте отменили матч Второй лиги ФНЛ из-за инцидента на Крымском мосту

В Ялте отменили матч Второй лиги Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за инцидента на Крымском мосту. Об этом пресс-служба команды «Рубин Ялта» сообщила в социальных сетях.

Матч второго тура Второй лиги ФНЛ группы Б должен был пройти в воскресенье, 23 июля, на стадионе «Авангард», расположенного в Ялте. «Рубин» должен был принимать команду «Кубань Холдинг».

«Администрация Футбольной Национальной Лиги согласовала следующий порядок проведения матчей между ФК «Кубань Холдинг» и ФК «Рубин Ялта», сменив при этом очередность проведения игр на своем поле и на поле соперника», – говорится в сообщении ялтинского клуба.

Так, теперь матч второго тура чемпионата пройдет на стадионе станицы Павловской Краснодарского края. Дата не поменялась. Ближайший матч, запланированный в Ялте, пройдет только 3 сентября. Это будет встреча 8-го тура между этими же двумя командами.

ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. В этот день мост был атакован надводными беспилотниками. Такую версию выдвинули следователи. В результате удара было повреждено автомобильное полотно. Опоры Крымского моста остались целыми.

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