В Японии появился кризисной штаб в связи с обострением конфликта в Израиле

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил о создании кризисного штаба по сбору данных из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом политик сообщил 10 октября во время пресс-конференции в Токио. Его слова приводят ТАСС.

«С учетом сложившейся ситуации и в целях обеспечения тесного взаимодействия между соответствующими министерствами и ведомствами при кабинете министров был создан кризисный штаб по сбору информации», – сказал Мацуно.

Последний раз в Японии функционировал кризисный штаб после покушения на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ в июле 2022 года. Неизвестный мужчина выстрелил в спину политику во время его выступления в городе Нара перед избирателями. Спасти Абэ не удалось.

Боевики исламистской группировки ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль из сектора Газа ракетами. Они использовали от 2,5 до 5 тысяч боеприпасов. В результате нападения в городах Израиля работала воздушная тревога, люди прятались в бомбоубежища.

Кроме того, ХАМАС удалось прорваться на территорию Израиля на южной границе с Газой. Боевики атаковали участников музыкально фестиваля, в результате чего погибло по меньшей мере 260 человек. Боевики вывезли на территорию сектора Газа женщин и детей, удерживая их в плену.

В Израиле на данный момент введено военное положение. Власти объявили о мобилизации резервистов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам ХАМАС в Газе. Ранее власти призвали всех мирных жителей покидать регион.