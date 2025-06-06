США перенаправят взрыватели для ракетных систем ПВО, предоставляемых Украине для перехвата российских дронов, на нужды своих сил на Ближнем Востоке.

Решение американских властей вызвало бурное обсуждение среди пользователей японского портала Yahoo News.

Один из комментаторов отметил, что Японии Украина не нужна, поэтому лучше заняться налаживанием дипломатических отношений с Россией.

"Зеленский творил, что хотел. Теперь он будет за это расплачиваться", — написал другой.

По мнению еще одного пользователя, учитывая перспективы освоения Арктики, Японии не стоит злить Россию, а также отметил, Украина ворует американские технологии, что очень не нравится американцам.

"Думаю, решающим фактором стал вопиющий саботаж Украины на российских аэродромах, произведенный втихушку. Такие риски Штатам не нужны", — заключили японские читатели.

Ранее сообщалось о том, что Россия выразила протест Японии из-за учебных стрельб рядом с границей.