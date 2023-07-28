В Японии прокомментировали визит Шойгу в КНДР

Правительство Японии собирает и анализирует всю информацию о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Он отметил, что Северная Корея последовательно стремиться к наращиванию военного потенциала в сотрудничестве с Россией и Китаем. Япония вместе с США и Южной Кореей внимательно следит за развитием ситуации.

Накануне в Пхеньяне прошли праздничные мероприятия и военный парад по случаю победы в Отечественной освободительной войне (так в КНДР называют Корейскую войну 1950-53 гг., по итогам которой Корея оказалась разделенной на две части).

Возглавлявший российскую делегацию Шойгу встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, с которым обсудил дальнейшее стратегическое и тактическое взаимодействие КНДР и РФ. Российский министр передал Ким Чен Ыну подарок от Владимира Путина.