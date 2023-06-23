В Японии выразили недовольство хвастливым высказыванием Байдена

В Японии возмутились словами президента США Джо Байдена о том, что это он убедил Токио принять решение об увеличении военных расходов.

«Несмотря на то, что истинный смысл упомянутых высказываний президента США Байдена до конца неизвестен, нами была доведена позиция Японии о том, что решение о повышении оборонного бюджета было принято на собственных выводах Японии», – заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Несколько дней назад Байден выступал на мероприятии по сбору средств в Калифорнии, где поставил себе в заслугу увеличение оборонного бюджета Японии. Он заявил, что это именно он убедил премьер-министра Фумио Кисиду принять такое решение. При этом американский президент так и не вспомнил название должности Кисиды, назвав его сначала «президентом», затем «председателем» и остановившись, наконец, на нейтральном определении «лидер».

На том же мероприятии Байден назвал «диктатором» председателя КНР Си Цзиньпина, чем вызвал резкое возмущение Пекина.