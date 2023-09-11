В Японии завершили стартовый этап сброса воды с «Фукусимы-1»

Первый этап сброса воды с «Фукусимы-1» в океан завершен, сообщил в понедельник, 11 сентября, оператор аварийной АЭС. Его сообщение передает телеканал NHK .

По данным источника, со станции высвободили 7,8 тысячи тонн радиоактивной воды. Процесс был завершен около 12:30 по местному времени. Следом специалисты проверят оборудование и подготовятся к запуску второго этапа. Как отмечает телеканал, на это понадобится порядка трех недель.

Сброс воды в океан, которая скопилась из-за охлаждения аварийных реакторов «Фукусимы-1» и в которой расплавилось ядерное топливо, начался 24 августа. По информации японской стороны, вода проходит очистку в системе ALPS, что позволяет снизить радиоактивность больше 60 видов радионуклидов.

11 марта 2011 года в результате сильнейшего землетрясения и цунами, обрушившихся на Японию, произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Были затоплены подвальные помещения с оборудованием, резервные генераторы и батареи. Станция была полностью обесточена, из-за чего система аварийного охлаждения перестала функционировать. В результате аварии произошло расплавление ядерного топлива, а в атмосферу были выброшены радиоактивные элементы – как изотопы йода и цезия.