Вице-президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Пол Машатиле заявил, что страна находится под колоссальным давлением из-за Украины. Об этом политик сообщил в рамках встречи БРИКС с представителями местных политических партий, которая прошла в Экурхулени.

Он заявил, что ЮАР вынуждают выбрать сторону конфликта. Слова Машатиле приводят РИА Новости.

«Южная Африка в последнее время подвергается огромному давлению, которое заставляет выбрать сторону в... конфликте на Украине. Африканский национальный конгресс хотел бы твердо подтвердить свою... позицию, которую мы отстаиваем с начала конфликта более года назад. Мы за прекращение огня на Украине», – сказал Машатиле.

В июне 2023 года в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с делегацией лидеров африканских стран. В нее вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали, а также глава Замбии Хакаинде Хичилема. Перед поездкой в Россию делегация была в Киеве, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На встречах с главами России и Украины африканская делегация представила мирный план по урегулированию конфликта между странами. Документ содержит 10 пунктов, среди которых – гарантии безопасности. Еще один пункт затрагивает свободу передвижения зерна через черноморские коридоры.

Ранее план по урегулированию украинского кризиса представили Китай и Бразилия.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. За это время российской армии удалось освободить Херсонскую и Запорожскую области, а также интегрировать ДНР и ЛНР.