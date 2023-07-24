В ЮНЕСКО осудили убийство российского журналиста Журавлева в Запорожской области

22 июля Журавлев и другие журналисты, в числе которых были фотокорреспондент Константин Михальчевский, оператор Дмитрий Шилков и корреспондент «Известий» Роман Польшаков, попали под обстрел ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. По информации Министерства обороны России, киевский режим использовал запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

«Я сожалею о гибели журналиста Ростислава Журавлева и призываю расследовать обстоятельства его гибели. Журналисты играют ключевую роль в информировании международного сообщества о конфликтах и должны быть защищены», – говорится в коммюнике ЮНЕСКО.

Журавлев умер от полученных травм. Михальчевский получил ранения, его состояние стабильное. Шилков получил осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Польшаков также получил осколочные ранения, у него сломана нога.

В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отреагировали на ситуацию. Там выразили соболезнования семье и близким погибшего корреспондента.

В июле президента США Джо Байден одобрил передачу Киеву кассетных боеприпасов. В Белом доме выразили уверенность, что ВСУ будут применять такие боеприпасы исключительно на территории Украины.

Ранее ВСУ уже использовали кассетные боеприпасы, нанося удары по Донецку и Луганску.