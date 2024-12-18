Южнокорейский президент не пришел в антикоррупционное управление для своего допроса

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не появился в здании Управления антикоррупционных расследований, где его должны были допросить по возбужденному против него делу о мятеже. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Сегодня утром в Квачхоне должен был состояться допрос Юн Сок Еля по делу о мятеже. Он так и не появился в правительственном комплексе, где базируется Управление антикоррупционных расследований, которое занимается делами высокопоставленных лиц.

До этого следственная группа несколько дней пыталась передать президенту повестку, предписывающую явиться на допрос. Администрация президента и сотрудники его резиденции при этом заявляли, что получение повесток не входит в круг их служебных обязанностей, и отказывались принимать документ. Глава данного Управления О Дон Ун уже пообещал, что его ведомство примет меры, обозначенные законом.

До этого Юн Сок Ель не явился на допрос в прокуратуру. После этого была назначена новая дата допроса и выписана новая повестка.

Ранее сообщалось, что глава южнокорейской правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун подал в отставку. Это произошло после объявления парламентом импичмента президенту.