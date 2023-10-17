В Южной Корее считают, что КНДР поставляла оружие ХАМАС

Военные Южной Кореи считают, что КНДР могли поставлять свое оружие палестинской исламисткой радикальной группировке ХАМАС, из-за которой на Ближнем Востоке впервые за 50 лет обострился конфликт с Израилем.

Такой информацией поделилось агентство Kyodo со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Кореи. По данным издания, в зоне конфликта на стороне хамасовцев были замечены ракетная установка и артиллерийский снаряд, произведенные в КНДР.

Кроме того, как уточняют южнокорейские военные, присутствует вероятность того, что Северная Корея обучала боевиков ХАМАС. Этому свидетельствует характер нападения на Израиль – государство было атаковано ранним утром с использованием беспилотников. Хамасовцы первым делом уничтожили средства связи и наблюдения.

Ранее КНДР отвергла свою причастность к палестино-израильскому конфликту, а также присутствие в зоне боевых действий своего вооружения. 13 октября Центральное телеграфное агентство Кореи выпустило материал, в котором сообщения об использовании ХАМАС оружия северокорейского производства назвали «черной пропагандой» и дезинформацией.

Больше недели продолжается конфликт между боевиками ХАМАС и Израилем. 7 октября хамасовцы выпустили по израильским городам до пяти тысяч ракет из сектора Газа, а также вторглись в страну. Тель-Авив на данный момент готовится к проведению наземной операции в анклаве.