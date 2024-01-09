В Южной Корее запретили употреблять собачье мясо

По данным издания, закон предусматривает запрет на разведение собак на убой, разделку, распространение и продажу мяса собак. «За» его принятие проголосовали 208 парламентариев. Два человека воздержались. За ограничения выступили партия «Гражданская сила» и главная оппозиционная «Объединенная демократическая партия».

«Мы считаем, что этот запрет знаменует собой значительный поворотный момент в отношении Южной Кореи к защите животных», – приводит слова представителя местного отделения Международного общества защиты прав животных Ли Сан Ген издание.

Тем, кто занимается разведением собак для употребления в пищу или осуществляет их торговлю, могут грозить максимальные наказания в виде двухлетнего лишения свободы или штрафа до 20 миллионов вон. По отношению к лицам, участвующим в убое собак, предусмотрен максимальный срок тюремного заключения в три года или штраф в размере до 30 миллионов вон (что эквивалентно 22,8 тысячам долларов).

В Южной Корее существует практика употребления мяса собак, хотя это вызывает значительные этические и моральные вопросы, а также вызывает обеспокоенность по стороне защитников прав животных. Традиционно в стране собачье мясо потребляется, особенно во время особых событий или праздников, считая его частью культурного наследия.

В последние годы в Южной Корее часть общества выступает против традиции употребления собачьего мяса. В стране проводятся кампании защиты прав животных, а также растет давление на власти для введения законов, которые бы ограничивали или полностью запрещали это практику.