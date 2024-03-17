В Южной Осетии обсудили вопрос вхождения в состав РФ

Вопрос о вероятном вхождении Южной Осетии в состав российского государства обсуждается руководством республики с коллегами в Кремле. Соответствующее заявление сделал председатель парламента Южной Осетии Алан Алборов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности проведения такого референдума в будущем, Алборов заявил, что в данный момент эти вопросы уже обсуждаются в тесной координации с РФ. Он подчеркнул, что переговоры ведутся с учетом двусторонних отношений и договоров.

Председатель также уточнил, что республика и РФ по всем договорам проводят совместную внешнюю политику. Южная Осетия присоединится к РФ, когда республика вместе с государством придут к данной мысли, заключил он.