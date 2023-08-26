В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал правительство Грузии признать ответственность за агрессию и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году, и подписать соглашение о неприменении силы. Об этом сообщили РИА Новости .

Он заявил, что на данный момент у сторон вообще нет никаких взаимоотношений и они коммуницируют только в Женевских дискуссиях по безопасности. Гаглоев сообщил, что главным вопросом в этих дискуссиях остается вопрос о подписании упомянутого соглашения.

По словам Гаглоева, говорить о налаживании отношений между сторонами можно будет только после того, как грузинская сторона выполнит условия Осетии. Он хочет от грузинского правительство признания ответственности, подписания соглашения и совместных работ по делимитации границ с Южной Осетией.

Глава Южной Осетии также подчеркнул, что разговоры о другом взаимоотношении останутся бессмысленными до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны Грузии.