Кандидат в Европарламент от Финляндии Мики Аалтола заявил о необходимости лишить Россию доступа к Калининградской области, якобы именно оттуда исходят наблюдаемые в Европе за последние месяцы помехи в GPS. По словам пресс-секретаря губернатора Калининградской области Дмитрия Лыскова, высказывания разных западных политиков по поводу Калининграда становятся все более абсурдными и граничат с неадекватностью. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что наземный и воздушный калининградский транзит, включая пассажирский, был ограничен абсолютно волюнтаристским методом прибалтийскими странами, в первую очередь Литвой, это привело в итоге к значительному росту пассажиропотока в аэропорт Храброво.

По мнению эксперта, на сегодняшний день только группа кампаний «Аэрофлот» совершает около 20 рейсов в сутки. Российские авиалайнеры в связи с ограничениями летают над нейтральными водами Балтийского моря и сложностей в навигации и использовании GPS они не испытывают.

Он подчеркнул, что данные приложения ничем не отличаются в любых самолетах, поэтому для начала нужно открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты, в противном случае имеется риск попасть в нелепую ситуацию.