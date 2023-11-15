В Калининградской области начнут штрафовать за склонение женщин к абортам

В Калининградской области введут административные штрафы за склонение женщин к абортам. Соответствующий проект опубликован на сайте заксобрания региона в среду, 15 ноября.

Из документа следует, что склонение беременной женщины к аборту повлечет штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Отмечается, что склонением женщины к искусственному прерыванию беременности будут считаться уговоры и подкупы, а также другие способы воздействия. К этому не относятся предупреждения врачей о необходимости проведения аборта по медицинским показаниям.

Инициатива данного проекта принадлежит депутатам партии «Едина Россия». Как они отметили в пояснительной записке, Калининградская область преследует цели по созданию безопасной среди для семей, отцовства, материнства и детства, а также борется с распространением деструктивных идеологий, которые разрушают моральные ценности российских граждан.

Ранее стало известно, что в Тверской области и Республике Мордовия ввели законы о запрете склонения к абортам. За нарушение закона лицам грозит административная ответственность. Кроме того, в Курской области и Республике Крым частные клиники по добровольному решению отказались оказывать услуги по прерыванию беременности.

Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать закон о запрете к склонению к аборту федеральным. Он отметил, что в России число абортов по-прежнему остается высоким. Также глава Российской православной церкви (РПЦ) призвал епархии проводить беседы с женщинами, которые запланировали прервать беременность.

Согласно ст. 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», решение об искусственном прерывании беременности является самостоятельным желанием женщины при наличии информированного добровольного согласия. Аборт проводится при сроке беременности до 12 недель. При незаконном проведении искусственного прерывания беременности причастные лица могут быть нести административную или уголовную ответственность.