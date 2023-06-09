В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи

В Калининградской области ввели режим чрезвычайно ситуации из-за почвенной засухи, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Антон Алиханов. Он отметил, что из-за засухи начали гибнуть посевы.

«Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининградской области», – сообщил Алиханов.

По информации главы региона, в мае в области выпало около 5,5% осадков от климатической нормы. По прогнозу, отметил Алиханов, дождей не ожидается. Ситуация осложняется тем, что в регионе постепенно устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах.

Ранее в четырех района Нижегородской области был введен режим ЧС. Как отметил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, в регионе также длительное время отсутствовал необходимый уровень осадков. 5 июня губернатор региона Андрей Травников поручил рассмотреть вопрос заготовок и приобретения кормов для сохранения показателей в животноводстве.

В зависимости от уровня чрезвычайного происшествия, его могут вводить главы городов и районов, губернаторы регионов и областей, правительство России, а также президент страны. Профильные органы при ЧС должны следить за порядком использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также обеспечивать общественный порядок.