В Калужской области была сбита украинская ракета С-200

Российской системой ПВО была сбита украинская ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Снаряд был сбит в небе над Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает издание РИА Новости .

В ведомстве сообщили, что этой ночью была пресечена попытка Киева по осуществлению террористической атаки на территории России. Там уточнили, что украинский снаряд являлся ракетой С-200, и был намечен на гражданский объект. Он был сбит в небе над Калужской областью при помощи системы ПВО, рассказали в министерстве.

Украинские ВС на регулярной основе атакуют территории РФ, находящиеся рядом с границей Украины. Наносятся удары с помощью БПЛА и совершаются диверсии. 12 августа украинские боевики совершили 2 попытки атаковать Крымский мост при помощи таких же ракет. Оба снаряда были сбиты.