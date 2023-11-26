В Калужской области сбили беспилотники

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитых прошедшей ночью вражеских беспилотниках. В своих соцсетях он написал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали БПЛА в Дзержинском и Жуковском районах.

«По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», – сообщил Шапша.

Министерство обороны РФ сообщило, что минувшей ночью ПВО сбила 11 дронов в небе над несколькими регионами страны – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позже ведомство сообщило, что утром были ликвидированы еще 9 БПЛА.

В Курской, Брянской и Белгородской областях установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности из-за участившихся атак со стороны ВСУ. Такой же – установлен в Крыму и Севастополе. С начала специальной военной операции украинские военные продолжают обстреливать приграничные территории РФ, используя беспилотники, минометы и артиллерию. Власти регионов регулярно информируют об обстановке, помогают пострадавшим с последствиями ударов.

Ранее Минобороны РФ также сообщило и сбитых беспилотниках над Волгоградской областью.