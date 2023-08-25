В Калужской области обнаружили и уничтожили украинский беспилотник, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Владислав Шапша в пятницу, 25 августа.

Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате этой операции нет.

«На территории Бабынинского района в 11 часов 57 минут силами ПВО был уничтожен БПЛА», – написал Шапша.

В Министерстве обороны РФ также сообщили, что российские военные перехватили в Бабынинском районе области украинский БПЛА.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в небе над Калужской областью была сбита украинская ракета С-200. Боеприпас был ликвидирован силами противовоздушной обороны (ПВО). Жертв нет.

С начала специальной военной операции ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы РФ. Больше всего удар приходится на Белгородскую область. Также страдают Калужская и Брянская области.

24 августа в ООН прокомментировали действия киевского режима, которые ударяют по российским территориям. Заместитель генсека всемирной организации Розмари ДиКарло сообщил, что удары ВСУ по территориям РФ вызывают обеспокоенность.