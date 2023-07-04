В Камчатском крае потерпел крушение Миг-31

В Камчатском крае потерпел крушение истребитель Миг-31 при выполнении планового учебного полета. Об этом во вторник, 4 июля, сообщило Министерство обороны России.

В министерстве уточнили, что к месту крушения самолета направлены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота, которые ведут поиски экипажа.

В пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) также рассказали, что Миг-31 потерпел аварию над Авачинским заливом. Истребитель выполнял полет без боекомплекта.

На борту советского сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика МиГ-31 могут располагаться два человека. На данный момент производством самолетов занимаются специалисты АО «РСК «МиГ» и авиастроительного завода «Сокол».

26 июня Baza сообщила о крушении в Воронежской области самолета Ан-24. Инцидент произошел в районе населенного пункта Кантемировка. По информации Baza, в результате крушения погибло как минимум три человека.