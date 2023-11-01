В Казахстане Макрон признал Россию частью Европы
Фото: [Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев/AP/TASS]
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа нуждается в более устойчивой системе с Россией. Об этом он сказал, выступая перед студентами Казахского гуманитарного юридического университета в ходе своего визита в Астану.
Макрон отметил, что Россия является частью Европы «в географическом отношении», поэтому взаимодействия с ней не избежать.
Французский лидер подчеркнул, что европейская «архитектура безопасности» не может строиться на эскалации конфликтов. По его мнению, Евросоюз, США и Россия должны провести диалог по ограничению вооружений.